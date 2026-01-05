Aiello del Sabato grande partecipazione al terzo appuntamento natalizio

A Aiello del Sabato, il terzo appuntamento natalizio ha visto una partecipazione significativa. La biblioteca si è riempita di persone, non per un evento speciale, ma per il desiderio di condividere momenti di convivialità. Un segno di come, anche nelle occasioni più semplici, la comunità trovi il modo di riunirsi e rafforzare i legami, mantenendo vivo lo spirito del Natale.

