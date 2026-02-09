Presunti maltrattamenti all’asilo indagate davanti al gip | tensione e rabbia dei genitori fuori dal Tribunale

Questa mattina, davanti al Tribunale di Benevento, sono arrivate le cinque donne coinvolte nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti all’asilo delle Battistine. Tre suore straniere e due maestre hanno affrontato l’udienza, mentre fuori si sono scatenate tensioni tra genitori e manifestanti. La tensione è palpabile, i genitori chiedono giustizia e vogliono conoscere la verità. La vicenda ha acceso gli animi e nel cortile si sono sentite parole dure e rabbia.

Tempo di lettura: 2 minuti Si sono presentate questa mattina davanti al Tribunale di Benevento le cinque indagate nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo delle Battistine: tre suore di nazionalità straniera e due maestre. Gli interrogatori di garanzia, presieduti dal gip Roberto Nuzzo, rappresentano un passaggio cruciale del procedimento, coordinato dal pm Olimpia Anzalone e condotto dai carabinieri. Durante l'udienza, le tre suore si sono avvalse della facoltà di non rispondere, mentre le due maestre hanno rilasciato dichiarazioni al giudice, fornendo la loro versione dei fatti. Le indagate erano accompagnate dai propri legali, gli avvocati Carmine Ruggiero, Giovanni La Motta e Valentina Ippolito.

