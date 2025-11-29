Ponte Stretto Salvini | Lunedì a Chigi riunione tecnica con tutti i ministeri

Nonostante lo stop arrivato dalla Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto “non è vero che bisognerà rifare una gara. La gara c’è stata. Ovviamente i costi del 2025 dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia, non sono i costi di dieci anni fa. Questo non perché è cambiato il progetto, ma perché è cambiato il mondo”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenendo in video-collegamento alla seconda giornata del convegno ‘Connessioni mediterranee’ in corso al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Qualcuno non si è accorto che c’è stato il Covid, ci sono delle guerre ancora in corso, quindi non è cambiato strutturalmente il progetto, anzi, il progetto migliora e migliorerà ulteriormente – sottolinea il segretario della Lega -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

