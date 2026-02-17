AI e memoria | crisi in vista per l’elettronica produttori a rischio e nuove strategie di fornitura entro il 2026

L’aumento vertiginoso della domanda di chip per l’intelligenza artificiale ha causato una carenza di memoria, mettendo a rischio la produzione di dispositivi elettronici. Le aziende del settore devono trovare nuove fonti di approvvigionamento entro il 2026 per evitare rallentamenti nella produzione. La scarsità di materiali e le tensioni nelle catene di distribuzione complicano ulteriormente la situazione, spingendo i produttori a rivedere le loro strategie.

Crisi della Memoria: L’Intelligenza Artificiale Mette a Rischio l’Industria Elettronica. L’industria tecnologica è sull’orlo di una crisi potenzialmente devastante. La crescente domanda di memoria, trainata dall’espansione dell’intelligenza artificiale, sta mettendo a dura prova la capacità produttiva globale, con il CEO di Phison, Pua Khein-Seng, che prevede possibili fallimenti aziendali e una contrazione della produzione di dispositivi elettronici già a partire dal 2025-2026. La scarsità di componenti potrebbe portare a pratiche commerciali inedite e a un ripensamento del ciclo di vita dei prodotti, con una maggiore attenzione alla riparazione rispetto alla sostituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Parlamento ha dato la fiducia al governo, ma ha stoppato il decreto sui soldi per l’Ucraina.

