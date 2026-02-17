AI e memoria | crisi in vista per l’elettronica produttori a rischio e nuove strategie di fornitura entro il 2026
L’aumento vertiginoso della domanda di chip per l’intelligenza artificiale ha causato una carenza di memoria, mettendo a rischio la produzione di dispositivi elettronici. Le aziende del settore devono trovare nuove fonti di approvvigionamento entro il 2026 per evitare rallentamenti nella produzione. La scarsità di materiali e le tensioni nelle catene di distribuzione complicano ulteriormente la situazione, spingendo i produttori a rivedere le loro strategie.
Crisi della Memoria: L’Intelligenza Artificiale Mette a Rischio l’Industria Elettronica. L’industria tecnologica è sull’orlo di una crisi potenzialmente devastante. La crescente domanda di memoria, trainata dall’espansione dell’intelligenza artificiale, sta mettendo a dura prova la capacità produttiva globale, con il CEO di Phison, Pua Khein-Seng, che prevede possibili fallimenti aziendali e una contrazione della produzione di dispositivi elettronici già a partire dal 2025-2026. La scarsità di componenti potrebbe portare a pratiche commerciali inedite e a un ripensamento del ciclo di vita dei prodotti, con una maggiore attenzione alla riparazione rispetto alla sostituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Governo blindato, ma stop al decreto Ucraina: spaccatura nella maggioranza e nuove strategie in vista.
Il Parlamento ha dato la fiducia al governo, ma ha stoppato il decreto sui soldi per l’Ucraina.
BusForFun.com, CNA Lombardia e Veneto: siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La crisi dei chip di memoria colpisce anche i produttori di SoC economici; Lenovo aumenta i prezzi dei PC e avverte di una prolungata crisi di memoria; Altro che crisi: la PlayStation 6 potrebbe avere più memoria del previsto; Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di più.
Crisi della memoria senza pietà: attesi rincari anche per router e set top boxLa crisi della DRAM provoca rincari record: in nove mesi, memoria per dispositivi broadband aumenta fino a sette volte, impattando duramente i costi. tech.everyeye.it
Crisi dei chip, PlayStation 6 potrebbe arrivare molto in ritardoPer colpa della crisi dei chip di memoria, la prossima generazione di console potrebbe arrivare più tardi del previsto. Secondo un report di Bloomberg, Sony starebbe valutando di rinviare il lancio de ... hdblog.it
Micron, 200 miliardi di dollari contro la crisi dei chip di memoria x.com
Crisi chip: la domanda di IA fa esplodere i prezzi della RAM! La crescita senza precedenti dell’intelligenza artificiale sta provocando una grave crisi globale dei chip di memoria, con conseguenze dirette su console, smartphone, computer e persino automobili. facebook