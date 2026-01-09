BusForFuncom CNA Lombardia e Veneto | siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026
BusForFun.com, CNA Lombardia e CNA Veneto hanno firmato un accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di mobilità integrata nelle rispettive regioni in vista del 2026. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra le parti, favorendo servizi di trasporto più efficienti e sostenibili, e supportando lo sviluppo delle infrastrutture locali nel rispetto delle esigenze di mobilità dei territori.
Una nuova alleanza strategica prende forma sull’asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro volto a potenziare l’offerta di mobilità integrata sui territori, garantendo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
