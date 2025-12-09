Ahi ahi doppio ko Pessime notizie in campo per la squadra di serie A | è successo tutto in pochi minuti

Nelle prime fasi del match di Champions League tra Inter e Liverpool, si è verificato un episodio che ha scosso subito le sorti della gara. Dopo soli dieci minuti, l'Inter ha dovuto affrontare un grave infortunio che ha costretto l'allenatore a perdere un elemento fondamentale, mettendo in discussione le possibilità di successo dei nerazzurri.

Partenza in salita per l’ Inter a San Siro nel match di Champions League contro il Liverpool: dopo appena dieci minuti Cristian Chivu ha perso il suo faro in mezzo al campo, Hakan Calhanoglu. Il regista turco si è fermato improvvisamente per un problema muscolare, ha fatto cenno alla panchina e ha chiesto il cambio immediato, trasformando l’inizio di serata in un rompicapo tattico per l’allenatore nerazzurro. Calhanoglu è riuscito a lasciare il terreno di gioco sulle proprie gambe, ma la sensazione è stata subito quella di un fastidio all’inguine da non sottovalutare. Al suo posto è entrato Piotr Zielinski, chiamato a posizionarsi in cabina di regia e a prendere in mano le chiavi del gioco interista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

