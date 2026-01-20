Gli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti a Strasburgo per protestare contro il trattato UE e Mercosur

Gli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti sono partiti nelle prime ore del mattino per Strasburgo, per partecipare a una manifestazione di protesta contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur. La loro presenza mira a evidenziare le preoccupazioni del settore agricolo locale riguardo alle possibili implicazioni di questo trattato per le produzioni regionali.

Sono partiti nel cuore della notte per raggiungere Strasburgo i giovani agricoltori veneti, diretti a Strasburgo, per protestare contro l'accordo di libero commercio tra UE e Mercosur. Le più grandi associazioni di categoria, Cia Padova e Coldiretti Padova sono entrambe presenti, proprio con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles per protestare contro l'accordo Ue-MercosurMigliaia di agricoltori italiani e europei si sono radunati a Bruxelles, bloccando le strade, per esprimere il loro dissenso contro l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur.

Anche agricoltori dalla Puglia oggi a Bruxelles per protestare contro la commissione Ue ColdirettiOggi, agricoltori pugliesi di Coldiretti si uniscono a una protesta a Bruxelles, esprimendo il loro dissenso verso le politiche della Commissione Europea.

