Agrigento | la Biblioteca Lucchesiana svela i suoi tesori con una nuova guida al patrimonio storico e culturale

La Biblioteca Lucchesiana di Agrigento ha deciso di lanciare una nuova guida al suo patrimonio, perché vuole attirare più visitatori e far conoscere meglio i suoi tesori storici. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 17:30, si terrà la presentazione ufficiale di questa pubblicazione, realizzata con il supporto della Soprintendenza ai beni culturali e dell’Assessorato regionale dei beni culturali. Durante l’evento, si mostreranno fotografie e dettagli sui manoscritti e gli oggetti più preziosi conservati nella biblioteca, rendendo più accessibile il suo patrimonio ai cittadini e ai turisti.

La Biblioteca Lucchesiana si apre al futuro con una nuova guida al suo patrimonio. Agrigento si prepara a celebrare un nuovo strumento di valorizzazione del suo ricco patrimonio culturale: giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17:30, verrà presentata la "Guida alla biblioteca Lucchesiana", un'iniziativa sostenuta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento e dall'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana. L'obiettivo è rendere più accessibili le collezioni storiche di questa istituzione, punto di riferimento per studiosi e appassionati.