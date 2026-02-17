Agrigento | la Biblioteca Lucchesiana svela i suoi tesori con una nuova guida al patrimonio storico e culturale

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Lucchesiana di Agrigento ha deciso di lanciare una nuova guida al suo patrimonio, perché vuole attirare più visitatori e far conoscere meglio i suoi tesori storici. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 17:30, si terrà la presentazione ufficiale di questa pubblicazione, realizzata con il supporto della Soprintendenza ai beni culturali e dell’Assessorato regionale dei beni culturali. Durante l’evento, si mostreranno fotografie e dettagli sui manoscritti e gli oggetti più preziosi conservati nella biblioteca, rendendo più accessibile il suo patrimonio ai cittadini e ai turisti.

La Biblioteca Lucchesiana si apre al futuro con una nuova guida al suo patrimonio. Agrigento si prepara a celebrare un nuovo strumento di valorizzazione del suo ricco patrimonio culturale: giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17:30, verrà presentata la “Guida alla biblioteca Lucchesiana”, un’iniziativa sostenuta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento e dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana. L’obiettivo è rendere più accessibili le collezioni storiche di questa istituzione, punto di riferimento per studiosi e appassionati.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Biblioteca Lucchesiana, si presenta la guida dedicata al patrimonio librarioLa Biblioteca Lucchesiana ha presentato una nuova guida dedicata al suo patrimonio librario, per far conoscere meglio i suoi tesori ai visitatori.

Leggi anche: I tesori recuperati: nuova operazione dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che riceveranno il Premio Bonino Pulejo. Ospite d’onore sarà Roberto Giacobbo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Radici e Futuro, l’Inner Wheel celebra il legame tra il liceo Empedocle e la Valle dei Templi - AgrigentoNotizie; Agrigento, alla Biblioteca Lucchesiana la presentazione della Guida ufficiale; Parcheggio di via Gioeni intitolato a Rosaria Lopez: una memoria umiliata; La Regione lancia Sicilia che piace 2026, avvisi per 4 milioni di euro rivolti a imprese, associazioni ed Enti locali. L’assessore Edy Tamajo: Sosteniamo chi promuove le eccellenze.

agrigento la biblioteca lucchesianaCostruiamo bellezza, riunite le socie Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza ArmerinaIn un’atmosfera di grande amicizia, rispetto, sinergia e condivisione, si è celebrata ieri presso la storica Biblioteca Lucchesiana la Cerimonia del Contatto tra i Club Inner Wheel di Agrigento, Ca ... quilicata.it

Inner Wheel, siglato il contatto con i club di Caltanissetta e Piazza ArmerinaSi è svolta ieri, alla Biblioteca Lucchesiana, la cerimonia del contatto tra i club Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso ... agrigentonotizie.it