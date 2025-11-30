I tesori recuperati | nuova operazione dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che riceveranno il Premio Bonino Pulejo Ospite d’onore sarà Roberto Giacobbo
E’ la prima forza di polizia al mondo specializzata nel contrasto dei reati in danno del patrimonio culturale: grazie a complesse attività investigative, spesso con collaborazioni internazionali, ha consentito il recupero e la restituzione all’Italia di importanti reperti, veri e propri tesori che custodiscono la nostra storia millenaria e la sua immortale bellezza. Al Comando Carabinieri Tutela. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vi presentiamo, dalla Puglia, due piccoli tesori: Morgan e Mila. Morgan, 4 anni e 4,5 kg, e Mila, 6 mesi e 4 kg, sono due dolcissimi volpini con tutte le caratteristiche della razza: affettuosi, sensibili, adorabili… ma anche un po’ timorosi. Per questo cercano una f - facebook.com Vai su Facebook
I tesori recuperati: nuova operazione dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, - Il riconoscimento assegnato dalla Fondazione che guida la Società Editrice Sud sarà consegnato il 6 dicembre, a conclusione il concerto della banda dell’Arma ... Scrive gazzettadelsud.it