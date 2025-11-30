E’ la prima forza di polizia al mondo specializzata nel contrasto dei reati in danno del patrimonio culturale: grazie a complesse attività investigative, spesso con collaborazioni internazionali, ha consentito il recupero e la restituzione all’Italia di importanti reperti, veri e propri tesori che custodiscono la nostra storia millenaria e la sua immortale bellezza. Al Comando Carabinieri Tutela. 🔗 Leggi su Feedpress.me

I tesori recuperati: nuova operazione dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che riceveranno il Premio Bonino Pulejo. Ospite d'onore sarà Roberto Giacobbo