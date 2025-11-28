Pil italiano in crescita nel terzo trimestre 2025 | servizi e investimenti guidano la ripresa

ISTAT: economia stabile, segnali positivi da export e occupazione. Il terzo trimestre del 2025 si chiude con una buona notizia per l’economia italiana: il Prodotto Interno Lordo (Pil) segna una crescita dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo i dati diffusi da ISTAT, la crescita acquisita per l’intero anno si attesta allo 0,5%, confermando una stabilità che, in un contesto europeo ancora incerto, rappresenta un segnale positivo. Consumi e investimenti: la domanda interna si rafforza. A trainare la ripresa sono soprattutto i consumi finali nazionali, che crescono dello 0,1%, e gli investimenti fissi lordi, in aumento dello 0,6%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pil italiano in crescita nel terzo trimestre 2025: servizi e investimenti guidano la ripresa

