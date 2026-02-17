AGONIA il nuovo album di CHIELLO in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano TI PENSO SEMPRE

Il 20 marzo arriva “Agonia”, il nuovo album di Chiello, che partecipa al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti Penso Sempre”. L’artista ha scritto il testo, mentre la musica è stata creata da un team formato da Ottomano, Cigarini, Fausto Cigarini e Pigoni. La casa discografica è Island RecordsUniversal Music Italia. Chiello ha annunciato l’uscita attraverso i social, condividendo anche alcune anteprime del disco.

Il 20 marzo esce " AGONIA ", il nuovo album di CHIELLO, in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano " TI PENSO SEMPRE " (Island RecordsUniversal Music Italia), scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.. Da domani, martedì 10 febbraio, sarà attivo il pre-order https:island.lnk.toAGONIA. La copertina di "AGONIA" è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta " House Hunting", un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine.