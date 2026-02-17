chiello ti penso sempre testo del brano in gara a sanremo 2026

Chiello partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ti penso sempre, un pezzo che riflette le sue emozioni più profonde. La scelta di portare questa canzone nasce dal desiderio di condividere un messaggio personale con un pubblico più vasto. La collaborazione con il produttore Tommaso Ottomano ha dato vita a un testo intenso e coinvolgente.

Chiello sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Ti penso sempre, biglietto da visita al pubblico mainstream, con la mano di Tommaso Ottomano, il testo. Chiello, tra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, calcherà per la prima volta da protagonista il palco dell’Ariston con il brano Ti penso sempre (Island RecordsUniversal Music Italia), scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Chiello – Ti penso sempre – Testo. Mi piacerebbe dirti che Non ho pensato a te È che non riesco a svegliarmi E sapere che oramai non ci sei Poi questo fottuto letto Che non mi sembra fatto per due Avevi detto che ero l’unico Ed io ci avevo quasi creduto Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Pensi sia stato uno sbaglio Venire sotto casa tua Non ho trovato il coraggio Di dirti quello che ho fatto Ma almeno non ti ho detto una bugia Una bugia A cosa serve il tuo odio Se la colpa è solo tua Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Quindi amarsi a cosa serve? Se finiamo per odiarci Quanto tempo che si perde A dirsi ti amo e dopo addio Pensi sia stato uno sbaglio Lasciami sciogliere nell’agonia Non meritavo uno schiaffo Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia Lasciami sciogliere nell’agonia Nell’agonia Se ti rivedo ti Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso da Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

CHIELLO - TI PENSO SEMPRE (SANREMO 2026)

