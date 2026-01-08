Sparatoria durante un funerale terrore puro | morti e feriti

Durante un funerale a Salt Lake City, Utah, si è verificata una sparatoria che ha causato morti e feriti. L'evento ha trasformato una cerimonia di addio in un momento di grande paura e preoccupazione per la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica violenza.

Una cerimonia di addio si è trasformata in un incubo a Salt Lake City, capitale dello Stato dello Utah, dove una sparatoria ha spezzato due vite e lasciato dietro di sé paura e sgomento. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri nel parcheggio di una chiesa mormone, mentre all’interno si stava svolgendo un funerale. Un momento di raccoglimento e memoria si è così trasformato in una scena di violenza improvvisa, davanti agli occhi di familiari e amici riuniti per salutare una persona cara. Secondo quanto riferito dalla polizia, due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria durante un funerale, terrore puro: morti e feriti Leggi anche: Salt Lake City, sparatoria fuori da chiesa durante funerale: 2 morti e 6 feriti Leggi anche: Sparatoria in California durante una festa di compleanno, 4 morti e 10 feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sparatoria alla Brown University, i ragazzi nascosti in aula studio: in un video gli attimi di terrore - Sparatoria alla Brown University, i ragazzi nascosti in aula studio: in un video gli attimi di terrore Il video degli studenti nascosti nell'aula studio durante la sparatoria Attimi di terrore per gli ... leggo.it Sparatoria alla Brown University: 2 studenti morti e 9 feriti gravi. “Ha aperto il fuoco durante gli esami”. Arrestato un sospetto - Washington, 14 dicembre 2025 – Una persona sospetta è stata arrestata per la sparatoria all'università alla Brown University a Providence, in Rhode Island, fa sapere la Cnn. quotidiano.net Sparatoria alla Brown University, fermato un sospettato: cosa sappiamo dell'attentato - Resta invariato il bilancio della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio alla Brown University, prestigioso ateneo della Ivy League: due studenti uccisi e almeno nove feriti da colpi d’arma da fuoco, ... ilgiornale.it È il nuovo Far West. Un agente federale dell’ICE ha sparato e ucciso una cittadina americana di 37 anni a Minneapolis, nel mezzo di una sparatoria durante un’operazione contro i migranti illegali in Minnesota. Succede negli Stati Uniti, oggi. Dove le retate div - facebook.com facebook Il Natale a Bondi Beach, a #Sydney, si è svolto con presenze ridotte a causa del vento, della pioggia e di un clima di maggiore prudenza. A pesare è stato anche il ricordo della recente sparatoria durante una celebrazione ebraica, che ha causato numerose vit x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.