Un boato poi il terrore | terremoto catastrofico di magnitudo 6,5 Ci sono morti e feriti la situazione

Alle 7:58 locali (le 14:58 italiane), un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la regione, causando danni e conseguenze gravi. La scossa, improvvisa e intensa, ha provocato crolli, feriti e vittime, alterando la quotidianità e la sicurezza della comunità. La situazione attuale richiede attenzione e interventi immediati per gestire l’emergenza e garantire assistenza a chi è stato colpito.

Alle 7:58 locali (le 14:58 italiane) una forte scossa di terremoto con magnitudo 6.5 ha tagliato la mattina come un colpo secco: prima il boato, poi i vetri che vibrano e i lampadari che ballano. In strada, in pochi istanti, si sono ritrovate famiglie intere, qualcuno scalzo, tutti con lo sguardo fisso ai palazzi per capire se fosse finita davvero. Sui telefoni, nel frattempo, rimbalzavano notifiche e messaggi: "L'hai sentita?", "State bene?". L'onda sismica è stata avvertita fino alla capitale, dove è scattata l' allerta sismica e sono partite evacuazioni precauzionali da case, uffici e hotel, nel pieno del periodo di feste.

