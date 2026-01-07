Marigliano rapinata una 14enne mentre cammina per strada | arrestati un uomo e una donna

A Marigliano, una ragazza di 14 anni è stata vittima di una rapina mentre passeggiava da sola. L’episodio ha portato all’arresto di un uomo e di una donna coinvolti nel reato. La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza e della tutela dei minori nelle aree pubbliche. Le forze dell’ordine hanno intervenuto prontamente per garantire il rispetto della legge e tutelare la giovane vittima.

Non hanno avuto alcuno scrupolo e hanno rapinato una ragazzina di 14 anni mentre camminava da sola per strada. È accaduto a Marigliano, nella provincia di Napoli, dove un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina impropria. La rapina in pochi secondi La giovane stava passeggiando tranquillamente quando la .

