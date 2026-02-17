Affari tuoi Elisa derisa pure da De Martino | Non ho parole

Elisa ha ricevuto una battuta tagliente da Stefano De Martino durante la trasmissione Affari tuoi, dove il conduttore ha commentato con sarcasmo un suo intervento. La frase del conduttore ha scatenato reazioni tra il pubblico e sui social, mentre alcuni telespettatori hanno anche scherzato sulla persona più

"Abbiamo assegnato il premio concorrente più stupida dell'anno". Non sono teneri, i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel mirino delle critiche piovute in tempo reale su X c'è Elisa, la pacchista del Lazio accompagnata in studio dalla mamma. Arrivata sul più bello con il colpo grosso da 300mila euro ancora possibile, la concorrente va evidentemente in confusione mentale e al Dottore, con da una parte il pacco blu da 50 euro, l'incognita del pacco nero e quello rosso più pesante, chiede di offrire 18mila euro. Il Dottore ovviamente accetta ed Elisa si rende conto di aver sbagliato.