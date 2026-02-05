Affari Tuoi Herbert mi hai spiazzato | De Martino senza parole

Stefano-De-Martino Stefano De Martino si è trovato senza parole durante la puntata di stasera di Affari Tuoi. La protagonista della puntata, Anna di Altavilla Vicentina, ha sorpreso tutti, anche il conduttore, con il suo modo di giocare. De Martino ha commentato l’episodio con un sorriso, ammettendo che questa volta l’ospite gli ha lasciato il segno.

Anna dal Veneto, Altavilla Vicentina, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 febbraio. "Mi occupo di migliorare le performance produttive dei bovini cercando di prevenire le patologie che potrebbero colpirli", ha spiegato la concorrente. E a quel punto il conduttore le ha detto: "Se puoi migliorare pure le performance produttive di Herbert.", riferendosi al comico Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione. Con Anna in studio il marito Nicola. I due hanno raccontato di essere novelli sposi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha infranto il regolamento, lasciando Stefano De Martino senza parole.

