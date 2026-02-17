Aeroporto di Peretola forse serve un parere dell' Ue | possibili nuovi lunghi ritardi

L’ampliamento dell’aeroporto di Peretola potrebbe subire nuovi ritardi a causa di un possibile intervento dell’Unione europea. La Commissione europea potrebbe chiedere un parere sulla compatibilità del progetto con le norme ambientali, mettendo in discussione la costruzione della nuova pista. Questa incertezza si aggiunge alle difficoltà già incontrate dalla Regione Toscana, che ha presentato il progetto più volte senza ottenere ancora tutte le autorizzazioni necessarie.

Guai in vista, a quanto pare, per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, con connessa nuova pista. Il vecchio masterplan, come noto, è stato bocciato definitivamente dalla giustizia amministrativa nel 2020, con sentenza definitiva, dopo quella del Tar, del Consiglio di Stato. Toscana Aeroporti, la società presieduta da Marco Carrai che gestisce sia lo scalo fiorentino che il Galilei di Pisa, però non molla. È arrivato così il secondo masterplan e a seguito di esso i nuovi ricorsi al Tar dei Comuni della Piana e anche dell'Università di Firenze, con la rettrice Petrucci proprio per questo rimbrottata dal presidente della Regione Giani e dalla sindaca di Firenze e della Città metropolitana Sara Funaro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ampliamento dell'aeroporto di Peretola, si studia il rumore sull'area prateseÈ stato istituito un tavolo tecnico per analizzare gli impatti acustici dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola sulla zona pratese.

Leggi anche: Aeroporto di Peretola: Pisa all'unanimità dice 'no' ad ampliamento e nuova pista

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.