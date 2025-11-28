Aeroporto di Peretola | Pisa all' unanimità dice ' no' ad ampliamento e nuova pista
“Diritti in Comune esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità nella seduta odierna da parte del consiglio comunale di Pisa della mozione, presentata dal nostro gruppo nel marzo 2024, con cui si esprime la propria assoluta contrarietà al progetto della nuova pista di Peretola di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giunta regionale del campo largo in Toscana. Ci sono malumori legati prima all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, poi alla composizione della giunta e alle sue nomine. Dichiarazioni stampa di mal di pancia che arrivano da elette ed eletti all’interno del c - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto di Peretola, Prato dice “no”: AVS e M5S attaccano il PD regionale - Il ministero dell'Ambiente ha emesso il decreto di Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo al progetto di nuova pista dell’aeroporto di Peretola, che conferma in buona sostanza il progetto pe ... Segnala firenzetoday.it
"No allo sviluppo di Peretola. Indebolisce Pisa" - "La Toscana non ha bisogno di duplicare infrastrutture aeroportuali a pochi chilometri di distanza: Peretola dista solo 80 km ... Secondo msn.com
Pisa, l’aeroporto bloccato e le piste invase dai pro Pal. Salvini: “Delinquenti”. Sette agenti feriti - Pisa, 4 ottobre 2025 – L’assalto all’aeroporto era nell’aria già dalle prime ore del mattino. Secondo lanazione.it