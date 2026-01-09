Ampliamento dell' aeroporto di Peretola si studia il rumore sull' area pratese

È stato istituito un tavolo tecnico per analizzare gli impatti acustici dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola sulla zona pratese. L’obiettivo è valutare le criticità e individuare eventuali misure compensative. Il commissario straordinario di Prato, Claudio Sammartino, ha richiesto e ottenuto questa iniziativa dal governatore Eugenio Giani, al fine di garantire un approfondimento approfondito e risposte adeguate alle preoccupazioni locali.

Nuova pista Peretola, c’è il primo sì da Roma ma con 13 prescrizioni. I lavori si avvicinano - Firenze, 2 settembre 2025 – L’ampliamento di Peretola e il nuovo masterplan dell’aeroporto di Firenze sono ufficialmente in fase di rullaggio motori. lanazione.it

Comune Prato, studio sulla nuova pista dell'aeroporto di Firenze - Prato, 9 gennaio 2026 – Dopo numerosi incontri di analisi con i tecnici comunali e di confronto con categorie economiche e sindacati, al fine di esprimere un parere tecnicamente fondato e coerente con ... msn.com

Il progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola prosegue. Ascoltiamo quotidianamente proclami e dichiarazioni giungere da praticamente qualsiasi forza politica con rare mosche bianche qua e là. Ascoltiamo promesse sull'incremento economico della - facebook.com facebook

