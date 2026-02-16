Robert Duvall, attore noto per i suoi ruoli intensi e autentici, è scomparso a 95 anni a causa di problemi di salute. La sua carriera, lunga più di 50 anni, include interpretazioni memorabili in film come

Robert Duvall, indimenticabile volto del cinema americano capace di attraversare oltre mezzo secolo di Hollywood senza mai piegarsi al divismo, è morto all'età di 95 anni. Lo ha annunciato la moglie Luciana, confermando che l'attore si è spento ieri nella loro casa. "Abbiamo detto addio al mio amato marito, amico prezioso e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n'è andato serenamente a casa", ha scritto. Per il pubblico era una leggenda premiata con l'Oscar, regista e narratore; per lei, "semplicemente tutto". Attore schivo, diretto e prolifico, allergico ai riflettori ma magnetico sullo schermo, Duvall vinse l'Oscar come miglior attore nel 1983 per "Tender Mercies - Un tenero ringraziamento", dove interpretava un cantante country al tramonto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Robert Duvall, leggenda di Hollywood e premio Oscar. La sua carriera

