Addio a Robert Duvall leggenda di Hollywood e premio Oscar La sua carriera
Robert Duvall, attore noto per i suoi ruoli intensi e autentici, è scomparso a 95 anni a causa di problemi di salute. La sua carriera, lunga più di 50 anni, include interpretazioni memorabili in film come
Robert Duvall, indimenticabile volto del cinema americano capace di attraversare oltre mezzo secolo di Hollywood senza mai piegarsi al divismo, è morto all'età di 95 anni. Lo ha annunciato la moglie Luciana, confermando che l'attore si è spento ieri nella loro casa. "Abbiamo detto addio al mio amato marito, amico prezioso e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n'è andato serenamente a casa", ha scritto. Per il pubblico era una leggenda premiata con l'Oscar, regista e narratore; per lei, "semplicemente tutto". Attore schivo, diretto e prolifico, allergico ai riflettori ma magnetico sullo schermo, Duvall vinse l'Oscar come miglior attore nel 1983 per "Tender Mercies - Un tenero ringraziamento", dove interpretava un cantante country al tramonto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Addio a Robert Duvall, il premio Oscar aveva 95 anni
Robert Duvall, attore premio Oscar, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata.
Robert Duvall addio: l’attore simbolo di Hollywood si è spento a 95 anni. Una carriera intensa tra drammi e western.
Robert Duvall, uno degli attori più amati di Hollywood, è scomparso ieri a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall: celebre la sua interpretazione del consigliori nel Padrino; Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; È morto Robert Duvall, vincitore dell’Oscar per Tender Mercies; Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni.
Morto Robert Duvall, leggenda del cinema da Il Padrino a Apocalypse Now: aveva 95 anniDal talento premiato all’Oscar alle interpretazioni leggendarie, Robert Duvall ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema mondiale. La morte a 95 anni annunciata dalla moglie. notizie.it
Addio a Robert Duvall, il Tom Hagen de Il Padrino e il colonnello di Apocalypse Now: aveva 95 anniMemorabile il suo tenente colonnello Kilgore nel capolavoro di Coppola: elmetto, surf e la battuta diventata proverbiale sull’odore del napalm al mattino ... ilfattoquotidiano.it
È morto Robert Duvall, il caratterista dallo sguardo d'acciaio. Aveva 95 anni https://tg.la7.it/spettacolo/e-morto-robert-duvall-caratterista-sguardo-dacciaio-95-anni-cinema-attore-16-02-2026-252797 - facebook.com facebook
È morto Robert Duvall, il caratterista dallo sguardo d'acciaio. Aveva 95 anni x.com