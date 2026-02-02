Ogni anno, in molte scuole italiane, sempre più studenti scelgono di saltare l’ora di religione cattolica. Quasi due su dieci preferiscono non partecipare, una fuga che si sta diffondendo tra i giovani. La scelta diventa più frequente e in alcune scuole si nota un calo evidente di presenze.

Ogni anno, in migliaia di aule scolastiche italiane, un numero crescente di studenti decide di non partecipare all’ora di religione cattolica. Secondo i dati raccolti dall’Ufficio Religione cattolica della Cei, nel periodo scolastico 20242025 il 18% degli alunni ha scelto di non seguire la materia, un aumento significativo rispetto al 14% registrato solo cinque anni prima. La tendenza è particolarmente marcata nelle regioni del Nord, dove la percentuale di chi si astiene raggiunge il 24%, con picchi che superano il 30% nelle scuole superiori. A livello nazionale, tra gli studenti del liceo e del tecnico, la cifra sale al 25%, e nel Nord Italia si avvicina al 34%, segnando un’evoluzione rapida del fenomeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scuola, fuga dall'ora di religione: quasi due studenti su dieci decidono di non seguire la materia

A Firenze, l’ora di religione cattolica sta registrando un calo significativo, superando di gran lunga le altre grandi città italiane.

