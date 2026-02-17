Addio a Jesse Jackson marciò con Martin Luther King e seppe unire i neri sulla strada verso Obama

Jesse Jackson è morto, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili, unendosi a Martin Luther King e mobilitando migliaia di afroamericani. Durante le primarie del 1988, ha ottenuto il 30% dei voti, spingendo molte persone a iscriversi alle liste elettorali e a partecipare attivamente alla politica. La sua presenza ha rappresentato un impulso concreto per il movimento nero negli Stati Uniti.

Il colpo sparato da James Earl Ray dalla finestra di fronte spezzò, insieme, la mascella e la cravatta di Martin Luther King, che si trovava sul balcone della stanza 306 del Lorraine Hotel di Memphis, il 4 di aprile del 1968. Con lui c'era un giovane esponente del movimento per i diritti civili, Jesse Jackson, che poi ricorderà così quei momenti drammatici: «La polizia stava venendo verso di noi con le pistole spianate. Ricordo di essere strisciato verso i gradini. C'era sangue ovunque e un fotografo ne ha preso una tazza». King e Jackson si erano incontrati lungo la decennale lotta che ha unito i neri d'America per rimuovere schiavismo, odiose discriminazioni razziali, abusi, violenze, forme antiche e nuove di segregazionismo.