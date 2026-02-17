Jesse Jackson è morto a 84 anni nella sua casa di Chicago. La sua morte avviene pochi giorni dopo aver celebrato il suo compleanno, portando via un’icona dei diritti civili che ha sempre lottato per l’uguaglianza. Jackson aveva partecipato alla marcia di Selma con Martin Luther King, affrontando il pericolo per rivendicare i diritti degli afroamericani. Oltre a essere stato un attivista, si era candidato due volte alla presidenza degli Stati Uniti e aveva lavorato come mediatore in crisi internazionali, dedicando la vita a promuovere il cambiamento sociale.

Attivista per i diritti civili al fianco di Martin Luther King, anche nel giorno dell’assassinio. Poi due volte candidato alla Casa Bianca, operatore umanitario e mediatore in crisi internazionali: tutto questo è stato il reverendo battista Jessie Jackson, morto a 84 anni nella sua casa di Chicago. Nel 2017 gli era stato diagnosticato il Parkinson e dallo scorso novembre era ricoverato a causa di una condizione neurodegenerativa particolarmente grave. Per oltre sei decenni il reverendo è stato una delle figure più riconoscibili e discusse della politica a stelle e strisce: organizzatore instancabile, predicatore della visione populista di una «coalizione arcobaleno» fatta di poveri e dimenticati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Jesse Jackson, l'ultima icona dei diritti civili: marciò a Selma con Martin Luther King

Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di SelmaJesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

Morto Jesse Jackson, il reverendo paladino dei diritti civili: sfilò a Selma con Martin Luther KingJesse Jackson è morto oggi a 84 anni, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.