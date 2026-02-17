Addio a Jesse Jackson l' ultima icona dei diritti civili | marciò a Selma con Martin Luther King
Jesse Jackson è morto a 84 anni nella sua casa di Chicago. La sua morte avviene pochi giorni dopo aver celebrato il suo compleanno, portando via un’icona dei diritti civili che ha sempre lottato per l’uguaglianza. Jackson aveva partecipato alla marcia di Selma con Martin Luther King, affrontando il pericolo per rivendicare i diritti degli afroamericani. Oltre a essere stato un attivista, si era candidato due volte alla presidenza degli Stati Uniti e aveva lavorato come mediatore in crisi internazionali, dedicando la vita a promuovere il cambiamento sociale.
Attivista per i diritti civili al fianco di Martin Luther King, anche nel giorno dell’assassinio. Poi due volte candidato alla Casa Bianca, operatore umanitario e mediatore in crisi internazionali: tutto questo è stato il reverendo battista Jessie Jackson, morto a 84 anni nella sua casa di Chicago. Nel 2017 gli era stato diagnosticato il Parkinson e dallo scorso novembre era ricoverato a causa di una condizione neurodegenerativa particolarmente grave. Per oltre sei decenni il reverendo è stato una delle figure più riconoscibili e discusse della politica a stelle e strisce: organizzatore instancabile, predicatore della visione populista di una «coalizione arcobaleno» fatta di poveri e dimenticati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Uno dei discorsi più simbolici del reverendo Jesse #Jackson, morto oggi all'età di 88 anni, è quello pronunciato alla Convention democratica del 1988 ad Atlanta. Un intervento in cui ha raccontato le sue origini umili, la difficoltà di sopravvivere in una America facebook
E' morto Jesse Jackson, eroe dell'Altra America, il simbolo di tutto ciò che odiano i suprematisti bianchi che sostengono Trump. Oggi gli omaggi tenderanno a edulcorare la radicalità del suo impegno politico. Dagli anni '60 è stato un instancabile attivista contr x.com