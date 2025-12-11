Il compleanno di Trump corrisponderà alla giornata gratuita nei parchi nazionali americani scalzando Martin Luther King

Il compleanno di Donald Trump sarà celebrato con una giornata di ingresso gratuito nei parchi nazionali degli Stati Uniti, sostituendo la tradizionale commemorazione di Martin Luther King. La decisione dell’amministrazione Trump di riscrivere il calendario delle visite gratuite sta suscitando reazioni contrastanti tra attivisti e politici.

L’amministrazione Trump ha riscritto il calendario degli ingressi gratuiti nei parchi nazionali americani, una decisione che sta già sollevando un’ondata di critiche da parte di attivisti per i diritti civili e parlamentari democratici. La novità più controversa è duplice: da un lato spariscono dal calendario 2026 il Martin Luther King Jr. Day e il Juneteenth, ricorrenze che celebrano momenti cruciali della storia afroamericana. Dall’altro, compare per la prima volta il 14 giugno, giorno del compleanno di Donald Trump che coincide anche con il Flag Day, la festa della bandiera americana. Non si tratta solo di una questione simbolica. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il compleanno di Trump corrisponderà alla giornata gratuita nei parchi nazionali americani (scalzando Martin Luther King)

Negli Usa il giorno del compleanno di Trump parchi nazionali gratis - L'ingresso ai parchi nazionali degli Stati Uniti sarà gratuito nel giorno del compleanno de presidente Donald Trump, il 14 giugno. Da iltempo.it

Compatangelo: “Parata da 45 milioni per il compleanno di Trump, ma in America esplode il ‘No King Day’” - Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington, ha raccontato il clima che ha accompagnato la parata in onore del compleanno di Donald Trump: “A Washington sono state vietate le manifestazioni ... Da la7.it

PARCHI NAZIONALI: INGRESSO GRATUITO AL COMPLEANNO DI TRUMP Il National Park Service ha eliminato dalla lista dei giorni gratuiti due festività federali che celebrano la comunità afroamericana, sostituendole con il 14 giugno, data di nascita del pre - facebook.com Vai su Facebook

1/2 Ho controllato più volte perché non potevo crederci. Dal 2026 tra le giornate gratuite per visitare i Parchi Nazionali negli USA è stato aggiunto il compleanno di Donald Trump e sono state cancellate la giornata di abolizione della schiavitù e quella di Martin Vai su X