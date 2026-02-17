Addio a Bechelloni L’alchimia del prof che univa gli studenti

Giovanni Bechelloni, conosciuto come il “prof” o il “Beck”, è morto a Firenze il 17 febbraio 2026, a causa di una grave malattia. Era il docente che accompagnava gli studenti durante gli ultimi anni di università, diventando un punto di riferimento per molti. Ricordano ancora il suo sorriso e le lunghe discussioni davanti al caffè, che spesso duravano fino a tarda sera. La sua passione per l'insegnamento e il modo di coinvolgere gli studenti restano impressi nelle memorie di chi lo ha conosciuto.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Giovanni Bechelloni, per tutti noi del gruppo dei laureandi nella seconda metà degli anni Ottanta alla Cesare Alfieri - semplicemente il prof o il Beck - non fu soltanto il docente che ci avrebbe seguito nella stesura della tesi. Il prof fu per noi una sliding door, una di quelle occasioni della vita che costituiscono un’opportunità favorita dalla casualità. Il suo arrivo all’ateneo di Firenze ci offrì la possibilità di tuffarci negli studi sul giornalismo, professione alla quale gran parte di noi aspirava. Aprì una porta e noi la attraversammo con entusiasmo. Senza sapere, allora, che per alcuni di noi poi quella professione sarebbe diventata la professione di tutta una vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Bechelloni. L’alchimia del prof che univa gli studenti Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui media Giovanni Bechelloni, decano di sociologia e tra i massimi esperti di studi sui media, è scomparso a 88 anni. La voce del vino che univa pensiero e terra: l’addio a Luigi Cataldi Madonna Luigi Cataldi Madonna di Ofena rappresenta una delle figure più iconiche del mondo del vino, capace di coniugare pensiero e terra attraverso le sue opere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Giovanni Bechelloni, maestro della sociologia della comunicazione; Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui media; Lutto nel mondo accademico: addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia; Addio a Giovanni Bechelloni, pioniere delle Scienze della Comunicazione in Italia. Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui mediaMorto all’età di 88 anni il docente emerito dell’ateneo fiorentino ... msn.com Addio al professor Bechelloni facebook