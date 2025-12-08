La voce del vino che univa pensiero e terra | l’addio a Luigi Cataldi Madonna

Luigi Cataldi Madonna di Ofena rappresenta una delle figure più iconiche del mondo del vino, capace di coniugare pensiero e terra attraverso le sue opere. La sua scomparsa segna la perdita di un uomo che ha saputo interpretare e valorizzare un territorio difficile, trasformandolo in un linguaggio colto e immediato.

Ofena saluta una delle figure più riconoscibili del suo mondo del vino, un uomo che ha saputo trasformare un territorio aspro in un linguaggio colto e immediato. Si è spento Luigi Cataldi Madonna, erede di una tradizione familiare centenaria e punto di riferimento per l'enologia abruzzese. Nelle sue parole, sempre gentili ma affilate, c'era la stessa energia che ritrovavi nei suoi vini, una tensione continua tra memoria e ricerca che aveva fatto della sua cantina una voce unica. A raccontarlo bastava l'ultima apparizione pubblica a Roma, ai Tre Bicchieri, dove parlava con orgoglio della figlia Giulia e della capacità con cui aveva preso in mano la guida dell'azienda, senza mai perdere il filo che la legava alla storia di famiglia.

