Addio prof Bechelloni Decano di sociologia e degli studi sui media

Giovanni Bechelloni, decano di sociologia e tra i massimi esperti di studi sui media, è scomparso a 88 anni. La sua morte, avvenuta recentemente, lascia un vuoto nel mondo accademico fiorentino, dove ha insegnato con passione per decenni. Bechelloni aveva dedicato la vita a analizzare come i mezzi di comunicazione influenzano la società e le culture locali. La sua figura è stata fondamentale anche per aver contribuito a sviluppare nuovi approcci nella comprensione dei processi culturali.

È morto all’età di 88 anni Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’ Università di Firenze. Laureatosi nel 1961 in Scienze Politiche alla “Cesare Alfieri”, con Giovanni Spadolini, è sempre in quegli anni che si è avvicinato alla Sociologia. La sua carriera da professore universitario lo ha portato prima a Bari e poi a Napoli. Nella città partenopea ha insegnato all’Orientale e alla Federico. Qui, nei primi anni Ottanta, è diventato direttore dell’Istituto di Sociologia. Dopodiché, dal 1984 al 2010, è stato professore ordinario a Firenze alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui media Addio al decano degli agenti di commercio La Fnaarc Confcommercio Padova annuncia con rammarico la scomparsa del cavaliere Virgilio Montagna, decano degli agenti di commercio, morto all’età di 94 anni. Segnalazione per conferimento Onorificenza OMRI – Prof. Massimiliano Marianelli (Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia) Presentiamo la segnalazione ufficiale inviata dal nostro Editore e direttore responsabile Antonio Nesci alla Prefettura di Perugia, relativa alla proposta di conferimento dell’onorificenza OMRI al Prof. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui media. Sestarete TV - Canale 81. . Addio al prof. Antonino Zichichi Il genio siciliano, grande protagonista del rapporto tra scienza e fede, è morto all’età di 96 anni #gruppormb #sestareteradiotv facebook Addio Prof x.com