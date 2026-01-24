Gli Usa invitano l’Italia a diventare membro fondatore della forza di sicurezza a Gaza | niente truppe ma addestramento e ruolo politico

Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a diventare membro fondatore della futura Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza. La partecipazione italiana comprenderà attività di addestramento e un ruolo di supporto politico, senza coinvolgimento diretto con truppe sul campo. Questa iniziativa mira a favorire stabilità e sicurezza nell’area, rafforzando la collaborazione internazionale senza escalation militari.

Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Italia di partecipare come membro fondatore alla futura Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza. A riportarlo è Bloomberg, citando fonti informate secondo cui l’offerta è stata presentata questa settimana alla premier Giorgia Meloni e alla Farnesina. In base alla proposta, l’Italia non dovrebbe inviare truppe, ma contribuirebbe attraverso l’addestramento della futura forza di polizia di Gaza e grazie al peso politico del nostro Paese nei rapporti con stati arabi, Israele e autorità palestinesi. Le fonti spiegano che la decisione finale spetta alla premier e che al momento non è ancora stata presa.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

