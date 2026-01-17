Meloni | La presenza dell’Italia in Groenlandia? Da discutere in ambito Nato Disponibili per il board per Gaza
Giorgia Meloni ha affermato che la presenza dell’Italia in Groenlandia può essere discussa all’interno della NATO, senza intenti divisivi rispetto agli Stati Uniti. La premier ha inoltre espresso disponibilità a partecipare a un consiglio sulla situazione a Gaza. La posizione italiana si inserisce nel quadro di un approccio dialogante e coordinato, mantenendo un equilibrio tra interessi nazionali e alleanze internazionali.
Tokyo, 17 gennaio 2026 – Giorgia Meloni non chiude alla presenza dell'Italia in Groenlandia, ma nella cornice Nato senza l'idea di muoversi con "intenti divisivi" rispetto agli Usa di Donald Trump. "Penso che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell'ambito della del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantic a, cioè la Groenlandia va considerata territorio di responsabilità della Nato", dice la premier in chiusura della sua visita a Tokyo e prima di volare a Seul. "La questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all'interno dell'Alleanza Atlantica – prosegue la presidente del Consiglio –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
