Adam Baidawi è il nuovo Global Editorial Director di GQ

Condé Nast ha nominato oggi Adam Baidawi Global Editorial Director di GQ. La nomina di Baidawi è immediata: guiderà la visione editoriale e la strategia dei contenuti del brand in tutte le sue 12 edizioni internazionali. Il suo primo numero print sarà quello di settembre 2026. In questo ruolo Baidawi supervisionerà anche Pitchfork, diretto da Mano Sundaresan. Baidawi è stato Deputy Global Editorial Director di GQ e di Head of Editorial Content di British GQ dal 2021. In questo ruolo ha contribuito a rafforzare l'allineamento tra le varie edizioni e a promuovere l'innovazione editoriale e la crescita del pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

GQ e Thom Browne vanno a San Francisco, preparati al GQ Bowl Fashion Show 2026Il GQ Bowl Fashion Show 2026 si terrà il 6 febbraio a San Francisco, portando un’attenzione speciale alla moda nel contesto del football.

