Rinnovata la rete idrica più sicurezza e affidabilità per l’acquedotto | tutti i dettagli

Recentemente, a Pontelagoscuro, il Gruppo Hera ha completato i lavori di rinnovo della rete idrica in via Savonuzzi. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’affidabilità dell’acquedotto, garantendo un servizio più stabile per la frazione di Ferrara e le zone circostanti. Questi interventi rappresentano un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture idriche locali, assicurando una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse.

Si sono conclusi nelle scorse settimane in via Savonuzzi a Pontelagoscuro, a cura del Gruppo Hera, i lavori di rinnovo della rete idrica che serve la frazione di Ferrara e i territori limitrofi. È entrata infatti in servizio la nuova condotta in uscita dal potabilizzatore, lunga circa 700 metri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagli Leggi anche: Acquedotto, lavori conclusi: "Una rete più efficiente" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rete idrica, quanto ci costi: 32 milioni in 5 anni. Altri 12 in programma - Grosseto, 21 giugno 2025 – Rete idrica grossetana: avanti gli interventi svolti da Adf con novità . lanazione.it Rimini, fino all'11 gennaio lavori sulla rete idrica in via Destra del Porto - A partire dalle ore 15 di venerdì 9 e fino all’ alba di domenica 11 gennaio Hera interverrà sulla rete idrica di Rimini in via Destra del Porto in prossimità della rotonda del ponte della Resistenza p ... msn.com Rete idrica, aprono cantieri di Hera - Da lunedì, HeracquaModena (società del gruppo Hera) ha annunciato l’avvio di importanti cantieri nei territori di Vignola, Castelnuovo e Spilamberto. ilrestodelcarlino.it Dalla rete. Avrà avuto un riferimento emotivo in valle Banalmente: la famosa pizza “Margherita” fu dedicata a lei, quindi la sua memoria e’ costantemente rinnovata (per chi …. mastica anche un po’ di Storia). - facebook.com facebook

