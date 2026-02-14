Estensione della rete idrica nell’area produttiva del Vallone

Il sindaco di Cortona ha visitato il sito di cantiere per l’estensione della rete idrica nel Vallone, dopo che i lavori sono stati avviati per migliorare l’approvvigionamento alle aziende locali. Durante il sopralluogo, ha osservato le tubature già posate e ha parlato con gli operai che lavorano sul progetto. La nuova rete servirà a garantire un flusso più stabile di acqua alle imprese della zona, che soffrivano di frequenti interruzioni.

L’intervento ammonta a circa 60mila euro ed è stato sostenuto mediante risorse comunali, il contributo di aziende del posto e tramite il piano di investimenti della società Nuove Acque Sopralluogo del sindaco di Cortona al cantiere per l’estensione della rete idrica nell’area produttiva del Vallone. La frazione cortonese dove si trovano numerose aziende è interessata dai lavori per la realizzazione di un nuovo acquedotto. L’obiettivo è quello di provvedere all’approvvigionamento di acqua potabile le varie utenze della zona, utenze che in larga parte fanno riferimento ad attività produttive. Fino ad oggi l’area Pip (Piano interventi produttivi) era sprovvista di questa infrastruttura.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Cortona, partito il cantiere per l’estensione idrica nell’area produttiva del Vallone. Sopralluogo del sindaco A Cortona, il sindaco ha visitato il cantiere che sta portando avanti l’estensione dell’approvvigionamento idrico nell’area del Vallone, a causa di problemi di carenza d’acqua che interessano le aziende locali. Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento: sei cantieri per rispettare i tempi del Pnrr Ripartono i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento a Forlì, con sei cantieri attivi in diverse zone della città. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Sopralluogo del sindaco al cantiere per l’estensione idrica nell’area produttiva del Vallone. Argomenti discussi: Sensori per intercettare perdite d'acqua ed evitare emergenze idriche, il caso di Tarquinia; Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Revisione PR FESR Lazio 2021-2027: la nuova priorità per la resilienza idrica; Serbatoio Grotticella, l’acqua è tornata potabile nelle zone servite dalla rete idrica. Cortona, partito il cantiere per l’estensione idrica nell’area produttiva del Vallone. Sopralluogo del sindacoAmministrazione comunale, Nuove Acque e imprese del posto hanno finanziato i lavori per la zona Pip ... msn.com Estensione e potenziamento della rete idrica a PiantravigneSono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico nella parte a valle del borgo. lanazione.it VIA VILLA PROTA Sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Virginia Palomba, con i tecnici della Gori e del Comune, in vista della ripresa dei lavori di scavo per l'estensione della rete fognaria dopo uno stop dovuto a problemi tecnici. Al termine degli interv facebook Siamo a lavoro per aumentare sempre di più l'efficienza della rete elettrica in #Campania. Il @MASE_IT ha avviato l'iter autorizzativo per il potenziamento della rete nell'area metropolitana di Napoli Un intervento strategico per sostenere il crescente fab x.com