Ciclone Harry Coldiretti | Nel Catanese seminativi sommersi dall' acqua

Secondo Coldiretti, il Ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Catanese, con i seminativi della piana di Catania e dell’area del fiume Gornalunga completamente sommersi dall’acqua. Questa situazione mette in evidenza le criticità legate ai cambiamenti climatici e all’urbanizzazione, che influenzano la gestione delle risorse idriche e la tutela delle aree agricole.

I seminativi nella piana di Catania nella zona del fiume Gornalunga sono stati completamente sommersi dall'acqua. Lo rileva Coldiretti Sicilia che continua il monitoraggio nelle campagne da dove si moltiplicano le segnalazioni. Nella zona vicino a Sigonella dove era stato seminato il grano.

