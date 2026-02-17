achille lauro prima di sanremo ha lanciato un progetto speciale

Achille Lauro prima di tornare a Sanremo lancia un progetto speciale. “Fondazione madre”, ecco di cosa si tratta. Mentre l’Ariston si prepara a riaccendere le luci, Achille Lauro torna a muoversi in quel territorio che conosce meglio di chiunque altro: il confine sottile tra arte, provocazione e responsabilità sociale. Il suo arrivo a Festival di Sanremo, questa volta nelle vesti co-conduttore insieme a Carlo a Conti e a Laura Pausini non è soltanto un ritorno sul palco più simbolico della musica italiana. È un nuovo capitolo di una narrazione che Lauro scrive da anni, mescolando estetica e contenuto, corpo e parola, scandalo e tenerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

