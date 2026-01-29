Sanremo 2026 Achille Lauro co-conduttore della prima serata

Achille Lauro sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista salirà sul palco accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, prendendo in mano le redini dell’apertura ufficiale dell’evento. La scelta ha già fatto parlare, anche perché Lauro ha abituato il pubblico a performance sorprendenti e uniche. La serata promette di essere uno spettacolo diverso dal solito, con un tocco di innovazione e freschezza.

Sarà Achille Lauro ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Achille Lauro torna al Festival di Sanremo anche nell'edizione 2026 ma lo fa nell'inedita veste di co-conduttore. L'artista romano, che sarà protagonista in estate del suo primo tour negli stadi, con già diversi sold out, accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la serata di apertura della kermesse, prevista per martedì 24 febbraio e come sempre in onda su Rai1.

