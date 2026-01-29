Achille Lauro sarà sul palco di Sanremo 2026. Carlo Conti ha già annunciato che il festival avrà più co-conduttori, diversi ogni sera. La presenza di Lauro si aggiunge a quella di Laura Pausini, creando un cast vario e imprevedibile. La prima serata si avvicina e i fan aspettano di scoprire chi accompagnerà il cantante romano nelle cinque serate.

Carlo Conti lo aveva anticipato: con lui al Festival di Sanremo 2026 non ci sarà soltanto Laura Pausini ma co-conduttori eo co-conduttrici differenti in ciascuna delle cinque serate. Uno di loro sarà Achille Lauro. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse canora di Rai 1, intervenuto al TG1. Il cantante sarà al fianco di Conti e Pausini nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Le partecipazioni di Achille Lauro a Sanremo. Achille Lauro tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston per la sesta volta, dopo le partecipazioni in gara nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego, nel 2022 con Domenica e nel 2025 con Incoscienti giovani; nel mezzo, a Sanremo 2021, presenza fissa in tutte le cinque serate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Achille Lauro a Sanremo 2026

Approfondimenti su Achille Lauro Sanremo2026

Mancano meno di trenta giorni all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Si avvicina la 76ª edizione di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Achille Lauro + Angelina Mango a Sanremo 2026

Ultime notizie su Achille Lauro Sanremo2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026: ospiti Achille Lauro, Luca Argentero e Sabrina Ferilli?; Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti; Sabrina Ferilli torna a Sanremo, la sorpresa di Laura Pausini e Achille Lauro e il debutto di Luca Argentero; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero.

Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura PausiniRoma, 29 gennaio 2026 – Achille Lauro sarà co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 insieme al direttore artistico e conduttor e Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini della seconda serata. quotidiano.net

Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata: l'annuncio di Carlo ContiAchille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo: lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti al Tg1 delle 20. L'annuncio di ... ilmessaggero.it

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook