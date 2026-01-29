Achille Lauro a Sanremo 2026
Achille Lauro sarà sul palco di Sanremo 2026. Carlo Conti ha già annunciato che il festival avrà più co-conduttori, diversi ogni sera. La presenza di Lauro si aggiunge a quella di Laura Pausini, creando un cast vario e imprevedibile. La prima serata si avvicina e i fan aspettano di scoprire chi accompagnerà il cantante romano nelle cinque serate.
Carlo Conti lo aveva anticipato: con lui al Festival di Sanremo 2026 non ci sarà soltanto Laura Pausini ma co-conduttori eo co-conduttrici differenti in ciascuna delle cinque serate. Uno di loro sarà Achille Lauro. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse canora di Rai 1, intervenuto al TG1. Il cantante sarà al fianco di Conti e Pausini nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Le partecipazioni di Achille Lauro a Sanremo. Achille Lauro tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston per la sesta volta, dopo le partecipazioni in gara nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego, nel 2022 con Domenica e nel 2025 con Incoscienti giovani; nel mezzo, a Sanremo 2021, presenza fissa in tutte le cinque serate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
