Provincia di Frosinone approvato il Bilancio di previsione 2026–2028

Il Consiglio provinciale di Frosinone ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, la Nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, a seguito del parere favorevole espresso dall'Assemblea dei Sindaci. Il documento contabile, predisposto secondo. Categorie protette approvato l'Avviso Pubblico presso datori di lavoro privati per l'ambito territoriale della Provincia di Frosinone. Anno 2025; Frosinone – Approvati tutti i punti in Consiglio comunale; Zona Franca Doganale, Rocca: Svolta storica per Frosinone. La Ciociaria torna centrale nello sviluppo regionale.; Provincia: approvato il bilancio di previsione. 40 milioni per strade, scuole, ambiente e Comuni. Zona franca doganale Latina-Frosinone, via libera in Legge di Bilancio: approvato l'emendamento Calandrini - Dal 1° gennaio 2026 nuove opportunità per imprese, export e competitività grazie all'integrazione con la ZLS

Zes, dopo il voto in Commissione bilancio è polemica: Ottaviani critico con FdI e FI - Il centrodestra provinciale si spacca sulla Zes, zona economica speciale che oltre alle regioni meridionali ha visto includere anche Umbria e Marche escludendo però il Lazio. ilmessaggero.it

Domani, sabato 20 dicembre, vi aspettiamo all’assemblea della provincia di Frosinone. Un momento per ritrovarsi, confrontarsi e dare voce alle idee. Un’occasione aperta a chi ha voglia di partecipare, discutere e contribuire in modo concreto al percorso com - facebook.com facebook

