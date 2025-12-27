San Giorgio approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028
Il Consiglio Comunale di San Giorgio nella seduta del 22 dicembre scorso, ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, dopo il semaforo verde alla nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (Dup).La politica tributaria e fiscale del Comune - si legge in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
