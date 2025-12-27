San Giorgio approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di San Giorgio nella seduta del 22 dicembre scorso, ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, dopo il semaforo verde alla nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (Dup).La politica tributaria e fiscale del Comune - si legge in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

san giorgio approvato all8217unanimit224 il bilancio di previsione 2026 2028

© Ilpiacenza.it - San Giorgio, approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028

Leggi anche: Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028

Leggi anche: Consiglio Comunale, approvato il bilancio di previsione 2026-2028: è il primo post dissesto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.