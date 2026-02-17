Accoltellamento a Priaruggia fermo convalidato | la gip Condotta spietata

Elton Vogli, 37enne di origini albanesi, resta in carcere dopo aver colpito con un coltello un uomo in un appartamento di Priaruggia domenica scorsa. La giudice ha convalidato il fermo, definendo il suo comportamento come

Resta in carcere il 37enne accusato di tentato omicidio e rapina in concorso con una minorenne. Per il giudice è pericoloso e a rischio reiterazione: "Ha rivendicato l’aggressione" Resta in carcere Elton Vogli, il 37enne di origini albanesi fermato per il violento accoltellamento avvenuto domenica 15 febbraio in un appartamento di Priaruggia. La giudice per le indagini preliminari Martina Tosetti ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, contestando all’indagato i reati di tentato omicidio e rapina in concorso con una minorenne. Nel provvedimento, la gip definisce la condotta “spietata”, sottolineando la gravità delle modalità dell’aggressione e il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

