Femminicidio di Pianello convalidato il fermo di Nazif Muslija che al gip dichiara di non ricordare nulla

MONTE ROBERTO - Nessuna dichiarazione esplicita ma una serie di “non so, non ricordo” in risposta alle domande del giudice per le indagini preliminari, Daniela Bellesi, dopo le ammissioni farfugliate ai carabinieri in seguito al fermo. Si è svolta questa mattina l’udienza di convalida a carico di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

