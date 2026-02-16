Priaruggia accoltellamento in casa | ipotesi lite per droga coppia era ospite della vittima
Un uomo di 40 anni italiano è stato ferito con diverse coltellate ieri a Priaruggia, dopo una lite che potrebbe essere scoppiata per motivi di droga. La coppia che era ospite della vittima si trovava nell’appartamento al momento dell’aggressione. Le forze dell’ordine cercano di capire se il diverbio tra i presenti sia alla base dell’accoltellamento.
Trovata cocaina nell’appartamento. Fermato un 37enne per tentato omicidio e rapina, denunciata una minore. Il quarantenne è ricoverato al San Martino con prognosi riservata Si concentrano sull’ipotesi del movente le indagini per il ferimento avvenuto ieri, domenica 15 febbraio, in un appartamento di Priaruggia, dove un quarantenne italiano è stato accoltellato più volte. Per l’aggressione è stato fermato dai carabinieri un 37enne di origini albanesi con le accuse di tentato omicidio e rapina, mentre una minore è stata denunciata a piede libero. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la coppia fermata sarebbe stata ospite della vittima nell’abitazione teatro dell’aggressione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
