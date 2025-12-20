Acciai Speciali Terni la prima bramma da ‘record’ | Nuovo forno investimento più importante degli ultimi trent’anni

Un giorno da celebrare per Arvedi Acciai Speciali Terni. Giovedì 18 dicembre è stata la data in cui il nuovo forno di riscaldo ha sfornato la prima bramma in anticipo rispetto al programma. Secondo quanto riportato dallo stabilimento: “Trattasi dell’investimento più importante negli ultimi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

"Acciai speciali Terni torna in vendita". Contatti con cinesi, svedesi , indiani - L'azienda ternana conferma: le strategie di Thyssenkrupp sono per la cessione o la ricerca di un partner. lanazione.it

Terni. La vertenza del magnetico 20 anni dopo: dai trentamila in piazza ai nodi irrisolti - Il 2024 sarà l'anno della firma dell'Accordo di Programma per Acciai Speciali Terni. ilmessaggero.it

Dall'Ast di Terni un cilindro d'acciaio record da 270 tonnellate - Si tratta di un cilindro del peso di 270 tonnellate destinato ad essere installato su un laminatoio per la ... ansa.it

Cosa rende gli acciai speciali così difficili da lavorare E perché il taglio plasma è spesso la scelta migliore Gli acciai speciali sono materiali progettati per resistere a usura, carichi elevati e condizioni estreme. Per questo non possono essere tagliati “come tut - facebook.com facebook