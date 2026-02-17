Accende il camino con l'alcol investito dal ritorno di fiamma | è grave al Cardarelli

Un uomo di 80 anni di San Potito Ultra si trova in condizioni critiche al Cardarelli dopo aver acceso il camino con l’alcol e aver subito un ritorno di fiamma. La scena si è svolta ieri pomeriggio nella sua abitazione, quando il fuoco ha improvvisamente ripreso vigore, investendolo e causando ustioni di secondo grado su ampie parti del corpo.

