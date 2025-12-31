Ritorno di fiamma dal camino | anziano gravemente ustionato prognosi riservata

Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ustionato durante un tentativo di accendere il camino con alcol nella propria abitazione a Roseto degli Abruzzi. L’incidente domestico ha causato ustioni estese, rendendo necessaria un’ambulanza e il ricovero d’urgenza. La prognosi resta riservata. L’episodio evidenzia i rischi legati a pratiche non sicure durante le operazioni di accensione di camini e stufe.

Teramo - Incidente domestico a Roseto degli Abruzzi: un uomo di 79 anni resta gravemente ferito dopo aver acceso il camino con alcol, ustioni estese e ricovero d’urgenza Grave incidente domestico a Roseto degli Abruzzi, dove un uomo di 79 anni è rimasto seriamente ferito mentre tentava di accendere il camino all’interno della propria abitazione. L’anziano, secondo quanto ricostruito, stava utilizzando un contenitore di alcol etilico quando si è verificato un improvviso ritorno di fiamma. La fiammata ha investito in pieno il 79enne, che è stato avvolto dal fuoco, riportando ustioni diffuse su circa il 70 per cento del corpo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ritorno di fiamma dal camino: anziano gravemente ustionato, prognosi riservata Leggi anche: Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l'alcol, anziano ustionato in gravi condizioni Leggi anche: Giovane operaio ustionato mentre lavora: ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ritorno di fiamma dal camino, anziano ustionato in casa; Roseto degli Abruzzi, accende il camino con l’alcol: anziano gravemente ustionato; Accende il camino con l'alcol, anziano in prognosi riservata per le ustioni; Ritorno di fiamma dal camino, 79enne ustionato. Ritorno di fiamma dal camino: anziano gravemente ustionato, prognosi riservata - Incidente domestico a Roseto degli Abruzzi: un uomo di 79 anni resta gravemente ferito dopo aver acceso il camino con alcol, ustioni estese ... abruzzo24ore.tv

Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l'alcol, anziano ustionato in gravi condizioni - Come riporta l'Adnkronos, un uomo del posto di 79 anni, mentre stava accendendo il fuoco, con ceppi e legna nel ... ilpescara.it

Ritorno di fiamma dal camino: 79enne ustionato in casa. E’ grave - L’incidente è avvenuto questa mattina durante l’accensione della legna con alcol etilico. lanuovariviera.it

INCIDENTI DOMESTICI Ritorno di fiamma mentre accende il camino di casa con l'alcol, anziano ustionato in gravi condizioni La notizia - facebook.com facebook

Ritorno di fiamma per #Dragusin Le ultime sul difensore x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.