L’Accademia dello Sport pronta a festeggiare i 50 anni | Vogliamo lasciare il segno con un progetto per le fragilità del territorio

Giovedì 11 dicembre si ritroveranno tutti, volontari, amici e sostenitori, al Feel Party Restaurant di Curno per celebrare un 2025 dai risultati straordinari e per apparecchiare un 2026 che coinciderà con il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività. L’Accademia dello Sport per la Solidarietà continua a essere un attore di primissimo piano sul territorio bergamasco, riconosciuta anche a livello regionale e nazionale grazie a un’attività benefica che negli anni è stata in grado di elargire contributi per oltre 3,2 milioni di euro. Gli ultimi 12 mesi dell’associazione fondata e guidata dall’instancabile Giovanni Licini sono stati un continuo crescendo di progetti realizzati, mantenendo come sempre la parola data e rispettando fino in fondo la propria vocazione: stare al fianco dei più deboli e dei più fragili, rispondendo in modo concreto alle necessità più urgenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it