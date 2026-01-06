Pioggia incessante ma nessuna criticità | il bilancio del monitoraggio della protezione civile comunale FOTO

Nonostante la pioggia incessante di questa giornata, non sono state riscontrate criticità significative sul territorio. Il monitoraggio effettuato dal gruppo comunale di protezione civile ha confermato una situazione stabile e sotto controllo, evidenziando l’efficacia delle misure preventive adottate. La collaborazione tra le autorità locali ha garantito una gestione efficace delle condizioni meteorologiche avverse, senza creare disagi alla popolazione.

