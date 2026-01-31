Rubati i pc degli uffici comunali del comando dei vigili urbani e della Protezione civile

Questa mattina a San Marco Evangelista si è scoperto un furto ai danni degli uffici comunali. Sono stati rubati diversi computer, tra cui quelli della polizia municipale e della Protezione civile. La scoperta è avvenuta quando i dipendenti sono entrati in ufficio e hanno trovato le stanze vuote e i dispositivi portati via. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come siano potuti entrare e cosa abbiano portato via. Nessuna persona è ancora stata ascoltata, e il Comune ha già avviato tutte le procedure per cercare di recuper

Rubati i pc in dotazione agli uffici comunali, al comando di polizia municipale e al nucleo della Protezione civile di San Marco Evangelista. Il furto è avvenuto l'altra notte e ad accorgersi dell'accaduto, la mattina successiva, è stato l'agente della polizia municipale che doveva prendere.

