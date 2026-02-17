Ableo l’anticonformista | alla Sala Pasolini il docufilm dedicato all’artista salernitano Carmine Limatola
Carmine Limatola, artista salernitano noto per il suo stile unico, è diventato protagonista di un nuovo film documentario che ripercorre la sua vita e le sue opere. La pellicola, intitolata
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Ableo l’anticonformista. Storia di un uomo fuori dall’ordinario”: è questo il titolo del docu-film dedicato all’artista salernitano Carmine Limatola, scomparso il 2 marzo del 2017, che sarà presentato venerdì 20 febbraio alle 18.30 presso gli spazi della Sala Pasolini di Salerno. Prodotto da Tantik Srl e diretto da Francesca Matera, con il sostegno di Film Commission Regione Campania, il film documentario va considerato un atto di giustizia ma anche un dono che Salerno (e la Campania) fa a sé stessa, recuperando una delle parti più luminose e meno prevedibili della propria storia culturale recente, altrimenti destinata all’oblio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato colpito con una spranga nella serata di Santo Stefano.
Arriva al cinema "Il prezzo da pagare", il docufilm sugli ultimi mesi di vita di Pier Paolo PasoliniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sala degli Artisti di Fermo Colazione al Cinema Domenica 15 Febbraio ore 10 colazione su prenotazione whatsapp 3475706509 ore 10.30 proiezione film LA RICOTTA (Pier Paolo Pasolini - Italia 1963) COMUNISTI - Reggio Emilia 1966 (Palloni, Henmark, D facebook