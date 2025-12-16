Arriva al cinema Il prezzo da pagare il docufilm sugli ultimi mesi di vita di Pier Paolo Pasolini

Il Comune di Cesenatico omaggia Pier Paolo Pasolini nel 50esimo anniversario della sua morte con la proiezione del documentario "Il prezzo da pagare. Pasolini e Marzabotto" che verrà proiettato mercoledì 17 dicembre alle 21 al Cinema Rex. Saranno presenti in sala il regista Stefano Ferrari e la. Cesenatoday.it

arriva cinema prezzo pagareCinema Rex, “Il prezzo da pagare” - Mercoledì 17 dicembre ore 21:00 al Cinema Rex, incontro con l'autore V° edizione: "Il prezzo da pagare. livingcesenatico.it

arriva cinema prezzo pagare“Il prezzo da pagare”: omaggio a Pasolini al Cinema Rex - Il Comune di Cesenatico omaggia Pier Paolo Pasolini nel 50° anniversario della sua morte con la proiezione del documentario "Il prezzo da pagare". livingcesenatico.it

